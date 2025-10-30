Son Mühür- “Kuruluş Orhan” dizisinde Burak Özçivit’in yerine Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu canlandırdı. İlk bölüm performansıyla izleyicilerden büyük beğeni toplayan Yazıcıoğlu, karakterine kattığı derinlik ve karizmayla sosyal medyada gündem oldu.

Tarihi atmosferi çok beğenildi

Yapımcılığını ve senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği dizi, yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’i ağırlıyor. Tarihi atmosferi, güçlü oyunculukları ve prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken “Kuruluş Orhan”, Türkiye televizyon tarihinin en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

Sosyal medyada gündem oldu

Yayınlandığı ilk akşam kısa sürede sosyal medyada “en çok konuşulanlar” listesine giren dizi, özellikle aksiyon sahneleri ve güçlü diyaloglarıyla adından söz ettirdi. Mert Yazıcıoğlu’nun yanı sıra Mahassine Merabet’in performansı da izleyiciler tarafından övgüyle karşılandı.

Eleştirmenlerden tam not

Dizinin ilk bölümü ardından televizyon eleştirmenleri ve izleyici yorumları, yeni dönemin güçlü bir başlangıç yaptığı yönünde birleşti.