Son Mühür- “Kızılcık Şerbeti” dizisinde “Leman” karakteriyle tanınan oyuncu Sevim Erdoğan, dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Akın E. ile ilişkisini sonlandırma kararı aldı. Erdoğan, ayrılık kararını konuşmak ve vedalaşmak için sevgilisini evine davet etti.

Ancak buluşma, beklenmedik bir şekilde hırsızlık olayına dönüştü. İddiaya göre çift, evde alkol aldıktan sonra Erdoğan sızdı.

Bu sırada Akın E., Erdoğan’ın cep telefonunu kullanarak banka hesabına girdi ve 225 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Ardından oyuncunun telefonunu da alıp ortadan kayboldu.

“Annemden bile onun için borç almıştım”

Sabah gazetesinin haberine göre; Sevim Erdoğan, yaşadıklarını savcılığa taşıdı. Oyuncu ifadesinde, Akın E.’nin son dönemde işsiz olduğunu ve sık sık kendisinden para istediğini belirterek şu sözleri kullandı:

“Annemden bile onun için borç aldım. Kumar da oynuyordu. Vedalaşmak için evde buluştuğumuz gün alkol aldık. Ben sızınca, rızam olmadan hesabımdan 225 bin lirayı kendi hesabına aktarmış. Telefonumu da alıp gitmiş.”

Erdoğan, olayın farkına varır varmaz bankayı arayarak hesabını bloke ettirdi. Parayı geri almayı başaran oyuncu, buna rağmen Akın E. hakkındaki şikayetinden vazgeçmedi.

Savcılık 10 yıla kadar hapis istedi

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Akın E. hakkında iki ayrı suçtan id­dianame hazırladı. Şüpheliye “bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” ve “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık” suçlamaları yöneltildi.

İddianamede, Akın E. için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame kabul edilirse, Akın E. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.