Son Mühür- Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, üç yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz ay noktalamıştı.

Ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşerken, çiftin neden yollarını ayırdığına dair birçok iddia ortaya atılmıştı.

İhanet ve aile onayı iddiaları

Ayrılık sonrası kulislerde “Hakan Sabancı’nın ihanet ettiği” ve “Hande Erçel’in evlilik isteğine Sabancı ailesinin onay vermediği” iddiaları dolaşmıştı.

Özellikle Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın evliliğe sıcak bakmadığı öne sürülmüştü. Ancak Arzu Sabancı, bu söylentileri yalanlayarak “gerçek dışı” olduğunu açıklamıştı.

Hakan Sabancı’dan açıklama geldi

Ayrılığın ardından sessizliğini bozan Hakan Sabancı, aldatma iddialarını reddetmişti. Sosyal medya paylaşımlarının yanlış yorumlandığını belirten Sabancı, “Arkadaşımdan görüp paylaştığım alıntıyı Hande fotoğrafları silmeden çok önce paylaşmıştım.

Konuyla hiçbir bağlantısı yoktu. Hande, herkes tarafından sevilen, başarılı, zarif ve çok değerli bir genç kadın” ifadelerini kullanmıştı.

Sabancı'dan Büyüküstün'e dikkat çeken beğeni

Ayrılıktan kısa süre sonra Sabancı’nın, Paris Moda Haftası’na katılan oyuncu Tuba Büyüküstün’ün fotoğrafını beğenmesi sosyal medyada gündem olmuştu.

Beğeni kısa sürede fark edilince Sabancı gönderiyi geri çekmişti. Magazin muhabirlerinin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bırakan Sabancı, yalnızca “Beyler teşekkür ederim, iyi akşamlar” demekle yetinmişti.

Soruyu duyan Tuba Büyüküstün utandı

Bu gelişmelerin ardından gözler Tuba Büyüküstün’e çevrildi. Oyuncu, rol aldığı Dehşet Bey filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ancak bir gazetecinin Hakan Sabancı hakkında yönelttiği soru üzerine şaşkınlık yaşayan Büyüküstün, “Bir şey söyleyebilir miyim? Ben gerçekten bu sorulardan utanıyorum şu an. Başka zaman konuşalım” diyerek röportajı sonlandırdı.