Kanser tedavisinde yeni nesil yöntem olarak adlandırılan "Teranostik" konusunda uluslararası bağımsız kuruluşlardan yine not akan İEÜ Medical Point Hastanesi geçen yıl Avrupa Nükleer Tıp Derneği (EANM) tarafından akredite edilerek "Mükemmeliyet Merkezi" ünvanı almıştı. Hastane bu yıl da başarısını devam ettirdi.

Klasik tedavilerin dışına çıkarak kanser tedavisinde kişiye özel yaklaşımının önem kazandığı ve sadece hastalıklı bölgeyi hedef almaya çalıştığı için "Nokta atışı tedavi" olarak adlandırıldı.

İEÜ Medical Point Hastanesi Nükleer Tıp Bölümünden Prof. Dr. Özgür Şanlı, "Teranostik tanı ve tedavi süreçlerinin tek bir yöntemle kişiye özel olarak birleşiminden oluşan bir yaklaşımdır. Bu yöntemle vücutta belirli bir biyolojik yapıya bağlanan özel ajanlar önce hastalığın yeri ve yayılımı görüntülemekte ardından da aynı hedefi tedavi etmekte kullanılır. Böylece tedavi, hastalığın biyolojik özelliklerine göre şekillendirilir" diye konuştu.

Şanlı sözlerine Teranostik yaklaşımın avantajlarından bahsederek "Teranostik yaklaşımın en önemli avantajlarından biri, her hastaya aynı tedaviyi uygulamak yerine kişiye özel tedavi planı oluşturulmasıdır. Bu gelişmiş uygulama sayesinde erken teşhis ve hedefe yönelik tedavi olanaklarıyla hastaya üst düzey bir sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra hasta konforu açısından da önemli kazanımlar elde edilebiliyor. Nükleer tıbbın sunduğu bu yaklaşımın gelecekte birçok hastalık grubunda daha yaygın biçimde kullanılabilecek güçlü bir seçenek olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Medical Point İzmir Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kubba ise en büyük hedeflerinin sürdürülebilir sağlık olduğunu dile getirdi. Kubba, "Teknolojiyi kullanarak insan hayatına dokunma hedefiyle çıktığımız yolda çıtamızı yükselttik. Yeni hedefimiz sürdürülebilir sağlık hizmetini toplumun her kesimi tarafından erişilebilir bir hale getirmek. Önümüzdeki yıllarda da teknolojik gelişmeleri ülkemize kazandırarak halkımıza en iyi hizmeti vermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye ekledi.