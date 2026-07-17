Son Mühür- İzmir’in Bornova ilçesi Mustafa Kemal Caddesi 566 sokakta yer alan Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi’nin hemen dışı bugünlerde estetiğin değil, tezatların ritmini tutuyor. Kurs merkezinin içinde sanat yükselirken, kapının önünde biriken evsel atıklar ve eski eşyalar sokağın görüntüsünü bozdu.

Son birkaç gündür kaldırımı işgal eden atıklar, İzmir güneşiyle birleşince çevre esnafı ve mahalle sakinleri için ağır bir bekleyişe dönüştü. Zaman zaman sokak hayvanlarının yiyecek arayışıyla dağılan, bazen de evsiz vatandaşların kullandığı evsel atık yığınları hem yaya yolunu daralttı hem de sıcak hava ile mahalleliyi zorladı.

Belediyenin kentsel estetik vizyonuna güvendiklerini belirten çevre sakinleri çağrılarını şu sözlerle ifade etti:

“ kurs merkezinin içi üretim ve sanat, duvarın öbür tarafı ise kontrolsüz birikim. Bornova Belediyesi’nin sanata verdiği değeri buraya göstereceği aksiyon ile belirtmesi gerekiyor”