Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında yaya güvenliğini tehlikeye atan ve geçişleri engelleyen kaldırım ile sokak işgallerine karşı denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Son olarak Güzelyalı bölgesinde yapılan çalışmalarda, kurallara uymayan işletmelerin sokaklara taşan masa, sandalye ve tabelaları toplandı.

Esnafa bilgilendirme yapıldı

Zabıta ekipleri, Güzelyalı’daki denetimler doğrultusunda bölge esnafını ziyaret ederek işgaliye alanları ve ilgili yönetmelik hakkında bilgilendirme yaptı. Yayaların geçiş yollarını kapatan işletmelerden, izinsiz malzemelerini kaldırmaları yönünde uyarıldı.

Yapılan uyarılara rağmen sokak ve kaldırımları boşaltmayan, yönetmeliğe kuralları ihlal etmeye devam eden işletmelere ise doğrudan müdahalede bulunuldu. Yayaların güvenli geçişleri bizzat takip eden isimler arasında bulundu.

Eski geçişini engelleyen çok sayıda masa, sandalye, tabela ve benzeri malzeme zabıta ekipleri tarafından toplanarak Konak Belediyesi Araç Sevk Depo ve Arşiv Amirliği deposuna götürüldü.

"Çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

Kurallara uyan esnafa duyarlılıklarından ötürü teşekkür eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu,"İşgal İzin Yönetmeliği ve Sarı Çizgi uygulamamızla işgalleri düzenlemiştik.

Son olarak Güzelyalı'da gerçekleştirdiğimiz işgal denetimleri kapsamında yayaların geçişini engelleyen durumlara karşı esnafımızı uyarıyor, devam eden ihlallerde ise cezai işlem uyguluyoruz.

Yaya dostu Konak hedefi doğrultusunda özellikle engelli ve ileri yaş komşularımızın, pusetli ailelerin ve tüm yayaların kaldırımları güvenle kullanabilmesi adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

1500'e yakın cezai işlem uygulandı

Denetimlerin yasal dayanağı olarak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38/1 ve 38/2 maddeleri uygulanıyor. Bu doğrultuda, 2026 yılı Ocak ayından itibaren ilçe genelinde izinsiz işgal yaptığı belirlenen işletmelere yönelik 1500’e yakın cezai işlem uygulandı.

Bu işlemler sonucunda kurallara uymayan işletmelere kesilen idari para cezalarının toplam tutarının yaklaşık 2,5 milyon TL'ye ulaştığı bildirildi. Zabıta Müdürlüğü, denetimlerin ilçe genelinde planlı şekilde süreceğini belirtti.

