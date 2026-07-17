Son Mühür- Mahalle gezintilerine tam gaz devam eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Temizlik İşleri Şantiyesi’ndeki belediye çalışanlarıyla buluştu. Sabah erkenden mesainin ilk saatlerinde ziyarette bulunan Başkan Eşki, disiplinli çalışmalarından ötürü personele teşekkür etti.

Ziyeretin ilerleyen saatlerinde Başkan Ömer Eşki, soluğu saha incelemelerinde aldı. Yeşilçam mahallesinde, ilgili birim müdürleri ile bölgenin öncelikli sorun ve ihtiyaçlarının ışığında yapılması planlanan yatırımları tekrar ele aldı.

Yeşilçam dönüşüyor ve iyileşiyor

Saha inceleme sonrası, Başkan Eşki, Yeşilçam Mahallesi’nde altyapı yatırımları tamamlanınca hızlıca üstyapının düzenlenmesinin uygulamaya konulacağını açıkladı ve mahallede meydana gelecek çalışmalara dikkati çekti.

"Mahalleye yeni bir pazar yeri kazandırmak istiyoruz"

Yeşilçam mahallesinin baştan aşağı yenilenip sorunların çözüleceğine vurgu yapan Eşki, “İZSU artık buraya girerek yapması gereken son ana kazıları gerçekleştirecek. Bunun ardından biz de gerekli tüm asfalt çalışmalarına başlayacağız. Sadece asfaltla yetinmeyeceğiz. Mahalleye yeni bir pazar yeri kazandırmak istiyoruz. Pazar yerinin taşınmasıyla birlikte bölgedeki trafik akışını da yeniden düzenleyeceğiz. Bir sokak geliş, bir sokak gidiş olacak şekilde ulaşım planlaması yapılacak, otobüs güzergahları da buna göre revize edilecek. Böylece hem trafik rahatlayacak hem de yıllardır park sorunu yaşayan vatandaşlarımız önemli ölçüde nefes alacak. Göreve gelirken söz verdiğimiz gibi Yeşilçam bambaşka bir yer olacak. Çok farklı bir kimliğe kavuşacak. Bunun için öncelikle altyapı sorunlarının tamamen çözüldüğü bir döneme giriyoruz. Çok yakında tüm problemlerini geride bırakmış yeni bir Yeşilçam göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kent bostanlarını arttıracak

Başkan Eşki, Yeşilçam Mahallesi sonrası Yunus Emre ve Karacaoğlan mahallelerine de ziyarette bulunarak, bu bölgede yapılması planlanan yeni kent bostanları projesinin hayat bulacağı yeri mercek altına aldı. Teknik ekiplerle tarafından bilgilendirilen Eşki, Bornova’da üretimi, dayanışmayı ve sağlıklı yaşamı destekleyen bostanların sayısını arttıracaklarını vurguladı.