Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'de baharın gelişi adeta haber veren Hıdırellez, Kültürpark’ın eşsiz atmosferinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte binlerce İzmirli, müzik ve dans eşliğinde eğlenirken geleneksel Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayıp yeni dönem için güzel dileklerde bulundu.

Sahne performansları geceye damga vurdu

Kültürpark’taki çim alanda kurulan büyük sahnede etkinlikler akşamın ilk saatlerinden gece yarısına kadar sürdü.

Şef Turan Mamay idaresindeki Düm Tek Şenlik Var Ritim Topluluğu’nun performansı kutlamaların coşkusunu arttırırken; Emine Gültekin, Ergun Esen, Mert Algan, Dilek Berberoğlu ve Hakan Merih seslendirdikleri parçalarla kalabalığı hareketlendirdi.

Gecenin ilerleyen zamanlarında Çılgın Cemal, Auraks Dans ekibi, Duygu Nağme ve Tepecik Müzisyenler Derneği sahne alarak tempoyu yüksek tuttu. Fulya Atıl ile Rumeli Orhan ve Kemal konseriyle eğlence doruklara çıktı.

Geleneksel ateş etrafında dilekler tutuldu

Roman Ateşi Dans Grubu’nun gösterisi eşliğinde yakılan ateşin etrafında bir araya gelen İzmirliler, kağıtlara yazdıkları dilekleri paylaştı.

Hıdırellez ruhu, Kültürpark’ta yalnızca eğlence değil aynı zamanda ailelerin çocuklarına kazandırdığı bir geleneksel miras olarak da öne çıktı.