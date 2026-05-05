Son Mühür- İzmir gündeminde bir süredir yer alan Konak Belediye Başkanı'nın 'kiralık katil' tutuğu iddiaları yer alıyordu. Başkan Mutlu bu iddialara daha önce de cevap vermişti ancak dün İzmir'de gerçekleşen belediye meclislerinin tansiyon yüksekliğinden Konak Belediyesi de nasibini aldı. Konuya ilişkin kıdemli kalem Çölmekçi:

"Bir belediye başkanı kiralık katili tutar mı? Koltuğu var, bir yeri var. Tutmaz. Ben kiralık katil tuttuğuna inanmıyorum. Bu iddialar abartılıyor olabilir. Tartışma olabilir, konuşup bağırışma olabilir. CHP'li üyeler CHP'li başkanı suçluyor. Buna cesaret edecek bir belediye başkanı göremiyorum. Savcılığa vermiş iki taraf da. Soruşturma sonunda ortaya çıkarır savcılık kim haklı kim haksız göreceğiz. " dedi.

"Ben abdestimden eminim"

Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun "Ben bir kadın siyasetçiyim. Kadın siyasetçileri geçmişte bu yöntemle sindirmeye alışmış olabilirler ancak ben bu anlayışla mücadele edeceğim. Ben ömrümü Mimarlar Odasında geçirdim. Bu kentin kent suçları haritası yaptım. Hapishanedeki bir adam üzerinden iftira atmak doğru değil. Bu böyle bana gece yarısı mesajlar çekmek falan, yok böyle bir şey. Ben bu kenti ahlaki prensiplerle yöneteceğim.

Hiçbir huk uki hakkımdan vazgeçmeden mücadele vereceğim. Bir kadın olarak buraya kolay gelmedik. Benimle uğraşıyorsunuz, eşimden ne istiyorsunuz. Süreç zor ama ben abdestimden eminim." sözlerinden bahsedilirken Çölmekçi: "Ağır iddialar bunlar. Soruşturulması gerekiyor. Bunun arkasında ne pazarlık var, meclis üyeleri bir şey mi istedi başkandan bunların da çıkarılması lazım." ifadelerini kullandı.

Siyasetin bir hizmet aracının olduğundan bahseden usta gazeteci Çölmekçi şu ifadeleri kullandı:

"Birileri siyaset yapıyorsa oraya oraya hizmet etmek içindir. Bu ne denle o partiden bu partiden eğer bölücü değilse , Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı değilse, Türkiye Cumhuriyeti'nin ana ilkelerine karşı değilse o zaman siyaset yapacak. Sadece amaç hizmet etmek olacak."

"İnşallah büyükşehir belediye başkanı da kadın olur"

Kadın belediye başkanlarının öneminden bahsedilirken Hasan Çölmeçi büyükşehir belediye başkanının da kadın olması temennisinde bulundu.