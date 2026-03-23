Son Mühür- İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakanlık, İran’a yönelik saldırılarda yer almayan ülkelere ait gemilerin, Tahran ile sağlanacak koordinasyon çerçevesinde boğazdan geçiş yapabileceğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail ve ABD ile bağlantılı olduğu belirtilen gemilerin ise Hürmüz Boğazı’nı kullanmasına izin verilmeyeceği ifade edildi. Böylece İran yönetimi, bölgedeki deniz trafiğine ilişkin tutumunu güvenlik gerekçesiyle yeniden netleştirmiş oldu.

ABD ve İsrail’e suçlama

Bakanlık açıklamasında, Hürmüz Boğazı’nda ortaya çıkabilecek güvenlik tehditlerinin sorumluluğunun ABD ve İsrail’e ait olduğu öne sürüldü. İran tarafı, bölgedeki gerilimin askeri saldırılar nedeniyle tırmandığını savundu.

Ayrıca kalıcı güvenliğin sağlanabilmesi için askeri operasyonların sona ermesi gerektiği vurgulandı. Tahran yönetimi, bölgedeki istikrarın ancak saldırıların durdurulmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Geçişler için koordinasyon şartı

İran’ın açıklamasıyla birlikte, Hürmüz Boğazı’ndan yapılacak ticari ve lojistik geçişlerde yeni bir uygulamanın işaretleri verilmiş oldu. Buna göre İran’a yönelik saldırılarda taraf olmayan ülkelere ait gemiler, yetkili makamlarla kurulacak koordinasyonun ardından boğazı kullanabilecek.