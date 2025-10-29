Son Mühür- Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Emrah, uzun bir sessizliğin ardından yeniden sahneye çıkarak sevenleriyle buluştu. Bakü’de düzenlenen konserde sahne alan sanatçı, klasikleşmiş şarkılarını seslendirdi. Konser, özellikle Azerbaycanlı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Sosyal medyada gündem oldu

Emrah’ın sahne tarzı, kıyafeti ve fiziksel görünümü sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi. Ünlü şarkıcının son halini gören bazı kullanıcılar, “Artık yaşlanmış”, “Eski enerjisi kalmamış” ve “Kıyafeti sahneye uygun değil” gibi yorumlarda bulundu. Kimi hayranları ise Emrah’ın yıllar sonra yeniden sahneye çıkmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sahne duygusal anlara sahne oldu

Bakü konserinde gördüğü yoğun ilgiden dolayı duygulanan Emrah’ın zaman zaman gözlerinin dolduğu görüldü. Konser esnasında geçmiş yılları anan sanatçı, sahneye dönüşünün kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Müzikten gayrimenkule uzanan kariyer

Emrah Erdoğan son dönemde yalnızca müzik çalışmalarıyla değil, gayrimenkul yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Sanatçının Türkiye’nin farklı illerinde yaklaşık 300 dairesinin bulunduğu iddia ediliyor.

“Küçük Emrah”tan “iş insanı Emrah”a

Bir dönem ekranların en popüler çocuk yıldızlarından biri olan Emrah, yıllar içinde hem sahnede hem iş dünyasında adından söz ettiren bir isim haline geldi. Bakü konseri, sanatçının uzun bir aradan sonra yeniden müzik kariyerine dönüş sinyali olarak değerlendirildi.