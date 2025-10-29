Son Mühür- Bir dönem “Dönence” dizisinde birlikte rol alan oyuncular Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören, set ortamında başlayan yakınlıklarıyla magazin dünyasında çok konuşulmuştu.

Tatil fotoğraflarıyla magazin gündemine oturmuştu

Aydoğan ve Hoşgören’in adı geçtiğimiz yıl “set aşkı” iddialarıyla anılmış, ardından tatil görüntülerinin ortaya çıkmasıyla söylentiler doğrulanmıştı.

Kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan çifti haline gelen oyuncular, daha sonra sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

Galada yan yana

İkilinin geçtiğimiz gün bir filmin galasına birlikte katılması, “yeniden bir araya geldiler” yorumlarına neden olurken, basın mensuplarının karşısına yan yana çıkan çiftin samimi tavırları dikkat çekti.

Muhabirler Hoşgören’i tanımadı, sosyal medya karıştı

Galada yaşanan ilginç bir detay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Etkinlikte görevli muhabirlerin, oyuncu Atakan Hoşgören’i tanımayarak “Erkek arkadaşınız mı? Hayırlı olsun, ismi nedir?” demesi X (Twitter) kullanıcılarının diline düştü.