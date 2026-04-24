Son Mühür- CHP'de belediye başkan yardımcılığı, İstanbul İl başkanlığı, PM üyeliği, milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinin ardından yargı eliyle İstanbul il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, parti içinde rekabetin önemli bir ayağı olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

Muhaliflerinin uzun süre mal varlığına yönelik eleştirilerine, ''Üzerimde sadece iki adet ev var'' diyerek yalanlayan Gürsel Tekin'in özellikle gelinin lüks yaşamı sosyal medyada tartışma konusu olmaya devam ediyor.



Gürsel Tekin'i yeniden gündeme getiren olay, parti içi çekişme değil, İzmir'de Küba üzerine düzenlenecek bir panel oldu.

Küba ve Sosyalizm başlıklı...



Gürsel Tekin'in danışmanlarından Tolga Çobanoğlu,

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İzmir’de düzenlenecek özel bir panel kapsamında kentimize geliyor.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi tarafından organize edilen “Küba ve Sosyalizm” başlıklı panel, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 13.30’da İzmir’de gerçekleştirilecek.

Panelde; ABD’nin Küba’ya yönelik ekonomik yaptırımları, emperyal politikaların bölgesel etkileri ve Küba’nın sosyalist model çerçevesindeki direnci ele alınacak.'' duyurusunda bulundu.



Konuşmacılar kimler?



Düzenlenecek panelde Gürsel Tekin dışında, TSİP Başkan Turgut Koçak ve Küba Konsolosu Oscar Redondo Ramos da konuşmacılar arasında olacak.

Küba, ABD Başkanı Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu ele geçirip ABD'ye getirilmesinin ardından ABD'nin ablukası nedeniyle enerji krizine girmişti. Karayipler'in turizm merkezlerinden biri olan ülkede akaryakıt krizi tam olarak çözülebilmiş değil.

