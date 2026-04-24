Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Çiğli’de bu yıl 23 Nisan kutlamalarının adresi Atatürk Stadı oldu. Sabah saatlerinden itibaren stadı dolduran çocuklar belediyenin hazırladığı etkinliklerle gün boyu kelimenin tam anlamıyla yerinde duramadı. Ailelerin de eşlik ettiği şenlikte şişme oyun parkurlarından yüz boyama stantlarına kadar her yer cıvıl cıvıldı.

Sahada protokol değil eğlence vardı

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız eşi Gamze Hanım ve çocukları Can Ali ile Aren’le beraber sahadaydı. Çocuklarla birlikte basket atan penaltı çeken Başkan atölyeleri tek tek gezip miniklerin heyecanına ortak oldu.

Sadece oyun da yoktu çocuklara balon, şapka ve pamuk şeker gibi bayramın olmazsa olmazları dağıttıldı.

Atölye alanları günün en yoğun noktalarından biriydi. Kimi çocuk kum boyama yaparken kimi de geri dönüşüm malzemelerinden bir şeyler üretmeye çalışıyordu. Hemen yan taraftaki spor istasyonlarında ise voleybol ve basketbol maçları yapıldı. Çocukların o bitmek bilmeyen enerjisi tribündeki ailelerei bile şaşırttı.

Egemenlik Kupası’nda final heyecanı

Spor demişken 23 Nisan için düzenlenen Egemenlik Kupası da final maçlarıyla son buldu. 8 takımın katıldığı turnuvada birinciliği Çiğli Belediyespor göğüsledi. Ataşehir 1881 Spor ikinci, Harmandalı Gücü ise üçüncü sırada yer aldı. Maçlar bittiğinde kupadan ziyade çocukların birbirini tebrik etmesi günün en güzel karesi oldu.

Başkan Yıldız: "Amacımız onları güldürmek"

Günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yapan Başkan Yıldız çocukların yüzündeki mutluluğun kendileri için her şeyden önemli olduğunu söyledi. 23 Nisan’ın çocuklar için ne kadar değerli bir miras olduğunu hatırlatan Yıldız Çiğli’de çocuklara yönelik bu tarz alanları daha da artıracaklarının sözünü verdi.

