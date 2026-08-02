Son Mühür- Geçtiğimiz yılı zirvede kapatan altın fiyatları yeni yıla da hızlı bir giriş yapmış ve rekor üstüne rekor kırmıştı.

Altındaki düşüş de yükseliş gibi hızlı oldu.

ABD ve İran'ın 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları sonrası altındaki geri çekiliş dikkat çekti.

Yıl genelinde ABD/İsrail-İran savaşından dolayı yükselen petrol fiyatları ve bunların enflasyon üzerindeki etkisiyle ilgili artan endişeler merkez bankalarının şahin bir tutum sergileyeceğine dair tahminleri güçlendirirken, bu durum altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturdu.

Bu süreçte güvenli liman olarak görülen dolara talebin artması da emtia piyasasında özellikle değerli metaller üzerinde satış baskısına sebep olurken, aralık ayı sonuna göre altın fiyatlarında yüzde 6'nın üzerinde düşüş görüldü.

Gözler Fed'in atacağı adımda...



Temmuz ayı ise altının onsunun 4 bin doların üzerine yükseldiği bir dönem olarak öne çıktı.

ABD'de enflasyonda ve kişisel tüketim harcamalarında görülen yavaşlama Fed'in faiz oranlarını artırma konusunda acele etmeyeceğine yönelik iyimserliğin artması ve söz konusu gelişmelerle dolar endeksinde görülen düşüş de altının ons fiyatını destekledi.

Bu gelişmelerle, altının ons fiyatı temmuz ayında yüzde 1 artarak 4 bin 46 dolara çıktı ve 5 ay sonra ilk defa aylık bazda artış kaydetti.

Altın ne kadar değer kaybetti?



En son şubat ayında yüzde 8,5 artan altının onsu mart ayında yüzde 11,3, nisan ayında yüzde 1, mayıs ayında yüzde 1,8, haziran ayında yüzde 11,7 değer kaybetmişti.

Gümüşün onsu ise geçen ay yüzde 1,7 değer kaybederek 57,7 dolara indi. Orta Doğu'da gerilimin hala devam etmesi ve Fed'in uzun süre faiz indirimlerine gitmeyeceğine yönelik fiyatlamalar gümüş fiyatlarında satış baskısının oluşmasına neden oldu.