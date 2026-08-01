Piyasalarda 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü gram altın yaklaşık 6 bin 160 TL seviyelerinde işlem görürken ons altın 4 bin 50 dolar civarına geriledi. Altın fiyatlarındaki kısa vadeli yönü ons fiyatı ile dolar/TL kuru belirlerken merkez bankalarının altın alımlarını azaltması fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Uzmanlar faiz indirim süreci ve Kasım ayındaki seçimlerin yukarı yönlü hareketlerde temel belirleyici olacağını ifade ediyor.

COMMERZBANK YIL SONU ALTIN TAHMİNİ NE KADAR?

Commerzbank, değerli metallere yönelik yıl sonu fiyat tahminlerini aşağı yönlü güncelledi. Banka, ons altın için yıl sonu fiyat beklentisini 4 bin 800 dolardan 4 bin 500 dolara düşürdü.

Tahmin değişikliğinde yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırması etkili oldu. ABD Merkez Bankasının para politikasına ilişkin beklentilerin daha şahin bir görünüm kazanması da kararda rol oynadı.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Altın uzmanları, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hamleler için asıl tetikleyici etkinin faiz indirim süreci olacağını belirtiyor. Kasım ayındaki seçimlerin bu süreçte kritik bir dönemeç olacağı ifade ediliyor.

Ekonomistler ise kısa vadeli baskılara rağmen faiz indirimlerinin başlaması ve jeopolitik belirsizliklerin netleşmesiyle birlikte altında yukarı yönlü hareketler bekliyor.

1 AĞUSTOS GÜNCEL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Serbest piyasada 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü güncel altın alış ve satış fiyatları listelendi.

Gram Altın: Alış 6.115,75 TL – Satış 6.191,17 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.019 TL – Satış 10.107 TL Bakanlıkta kritik zirve: Irak petrolü için günlük 750 bin varillik düzenleme İçeriği Görüntüle

Yarım Altın: Alış 20.038 TL – Satış 20.215 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 39.961 TL – Satış 40.236 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.591,30 TL – Satış 5.788,08 TL