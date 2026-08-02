Son Mühür- Özellikle dar gelirli ailelerin hayatının merkezindeki varlığını sürdüren enflasyon için gözler TÜİK'in açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.

İTO'nun İstanbul için açıkladığı aylık yüzde 2.06'lık enflasyon rakamı, Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele programının zorlandığını gözler önüne serdi.

Bu hafta ekonomide bizi neler bekliyor sorusunu masaya yatıran eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''3 Ağustos 2026 haftasında ekonomi ve finans piyasalarının gündeminde, ABD-İran çatışmasının enerji piyasaları üzerindeki etkileri ile Türkiye'de açıklanacak Temmuz enflasyonu öne çıkacak'' hatırlatmasında bulundu.

Dr. Ayhan Bülent Toptaş'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle...



Petrol yeniden 90 doların üzerinde...



ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılığın aksaması, petrol piyasasında belirsizliği artırıyor. Petrol fiyatlarının temmuz ayında yeniden 100 doların üstüne çıkması, halen 90 dolar civarında seyretmesi ve enerji şirketlerinin yüksek fiyatların yılın ikinci yarısında da devam edebileceğine ilişkin uyarıları, jeopolitik gelişmelerin finansal piyasalar ve küresel enflasyon üzerindeki doğrudan etkilerinin devam ettiğini gösteriyor.



Fed'in Temmuz ayı verileri...



Küresel piyasalarda ABD'de 7 Ağustos Cuma günü açıklanacak Temmuz ayı istihdam verileri haftanın en önemli göstergesi olacak. Fed'in 29 Temmuz toplantısında faizleri değiştirmemesinin ardından piyasalar, özellikle istihdam artışı ve işsizlik oranındaki gelişmeler üzerinden yılın kalanındaki faiz politikasına ilişkin beklentilerini yeniden şekillendirecek.



İçeride en önemli gündem enflasyon...



Türkiye açısından haftanın en önemli gündemi 3 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak Temmuz enflasyonu olacak. Haziran ayında aylık TÜFE yüzde 0,99, yıllık TÜFE ise yüzde 32,11 olmuştu. Enerji fiyatlarındaki yükselişin ve mevsimsel gelişmelerin Temmuz ayı enflasyonunu nasıl etkilediği ayrıntılı şekilde değerlendirilecek. Ancak tek aylık veriden çok, enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler açısından vereceği mesaj önem taşıyor. TCMB'nin 23 Temmuz'da politika faizini yüzde 37'de sabit tutarken, jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarının yeniden yükseldiğini ve temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminde geçici yükseliş beklediğini belirtmesi, gelecek verinin önemini artırıyor.



ISO imalat PMI belli olacak...



Aynı gün İSO Türkiye İmalat PMI da açıklanacak. Önceki ay 47,1 düzeyinde bulunan endeksin seyri, yüksek finansman maliyetlerinin ve dış talepteki zayıflığın reel sektör üzerindeki etkisini görmek açısından önemli olacak.



İzmir'de dikkatle takip edilecek noktalar...



İzmir açısından bu hafta odağın turizmden ziyade sanayi ve ihracata çevrilmesi daha anlamlı. Yüksek finansman maliyetleri, özellikle yatırım kararları ve işletme sermayesi ihtiyacı yüksek olan sanayi kuruluşları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. İzmir'in ihracata dayalı sanayi yapısı açısından Avrupa'daki talep koşulları, döviz kurunun reel seyri ve finansmana erişim maliyetleri önümüzdeki dönemin temel belirleyicileri olacak. Bu nedenle İzmir'de yeni yatırım iştahının güçlenip güçlenmediği, üretim kapasitesinin korunması ve ihracatçı firmaların rekabet gücü bu haftanın yerel ekonomi açısından izlenmesi gereken başlıkları arasında.



Bu hafta dört ana başlığa dikkat...



Özetle, 3 Ağustos haftasında piyasaların yönünü bir tarafta ABD-İran çatışmasının petrol ve enerji fiyatlarına etkisi, diğer tarafta Türkiye'nin Temmuz enflasyon verisi belirleyecek. ABD istihdam verileri Fed'in bundan sonraki faiz politikasına ilişkin beklentilerini şekillendirirken, Türkiye'de enflasyonun ana eğilimi ve TCMB'nin temkinli duruşu yakından izlenecek. İzmir açısından ise yüksek finansman maliyetleri ile küresel talep koşullarının sanayi ve ihracat üzerindeki etkisi ön plana çıkacak.