Son Mühür- Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı Kral Kaybederse dizisi hakkında uzun süredir dolaşan final söylentileri kesinlik kazandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan yapımda hikayeye eklenen yeni karakterler ve senaryodaki değişiklikler, final ihtimalini bir süredir güçlendiriyordu.

“Kral Kaybederse bitiyor”

Yayınlanan son fragmanda “son üç bölüm” ibaresine yer verilmesi, final kararının izleyiciye açık şekilde duyurulması anlamına geldi. Böylece dizinin veda sürecinin başladığı netleşmiş oldu.

Final haberinin ardından sosyal medya platformu X’te izleyiciler yoğun şekilde tepki gösterdi. Seyirciler, “Tek izlediğim diziydi”, “Reyting yüzünden kaliteli bir dizi daha bitti”, “Yazık oldu” ve “Güzelim konuyu harcadılar” gibi yorumlarla hayal kırıklıklarını dile getirdi.

Son bölümler yaklaşıyor

Net final tarihi paylaşılmasa da fragmandaki duyuruyla birlikte Kral Kaybederse’nin birkaç bölüm içinde ekrana veda edeceği kesinleşti.