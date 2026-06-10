Aydın İzmir tren saatleri 2026 yılında oldukça geniş bir aralığa yayılıyor. Hat üzerinde hem Denizli-Basmane bölgesel trenleri hem de Göller Ekspresi yolcu taşıyor. Sabaha karşı başlayan seferler gece saatlerine kadar sürüyor. İşte güzergahla ilgili tüm detaylar.

Aydın İzmir tren saatleri kaçta başlıyor, günde kaç sefer var?

Aydın Garı'ndan Basmane yönüne her gün 9 tren kalkıyor. İlk sefer sabaha karşı saat 4 sularında yola çıkarken, günün son treni akşam 21.00 civarında hareket ediyor. Yani gün içinde hemen her saat dilimine uygun bir alternatif bulmak mümkün.

Yolculuk süresi ortalama iki buçuk saat. Durak sayısı daha az olan seferlerde bu süre 2 saat 15 dakikaya kadar inebiliyor. Üstelik tüm trenler aktarmasız; bindiğiniz vagondan Basmane'de iniyorsunuz.

Aydın İzmir tren saatleri hangi durakları içeriyor?

Güzergah turistik açıdan da zengin. Trenler Aydın'dan sonra İncirliova, Germencik, Ortaklar ve Çamlık'a uğruyor; ardından Efes'in kapısı Selçuk'ta duruyor. Torbalı'nın ardından Adnan Menderes Havalimanı ile Gaziemir duraklarından geçip Basmane Garı'nda yolculuğu tamamlıyor.

Havalimanı durağı, uçuşa çıkacak Aydınlılar için büyük kolaylık. Otogara gidip aktarma yapmaya gerek kalmadan bavulla doğrudan terminale ulaşılabiliyor. Selçuk durağı ise Efes ve Meryem Ana'yı gezmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin en çok indiği nokta konumunda.

Aydın İzmir tren saatleri için bilet ne kadar, nereden alınır?

Tam bilet ücreti tren tipine göre 165 ile 195 TL arasında değişiyor. Öğrenci, 65 yaş üstü ve engelli yolculara indirim uygulanıyor; 0-6 yaş çocuklar yer istenmemesi koşuluyla ücretsiz seyahat ediyor.

Biletler TCDD e-bilet sistemi, gar gişeleri ve 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden alınabiliyor. Tarifede dönemsel değişiklik olabildiği için yola çıkmadan önce saatleri resmi kanaldan kontrol etmekte yarar var.