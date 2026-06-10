İzmir'e meteor düştü mü sorusunun bugüne kadarki net cevabı şu: Kent sınırları içinde yere çarptığı resmi olarak doğrulanan bir göktaşı bulunmuyor. Ancak şehrin semalarında kameralara yansıyan ve büyük heyecan yaratan birden fazla gök olayı yaşandı. İşte o olayların detayları.

İzmir'de meteor görüntüleri ne zaman kaydedildi?

En çok ses getiren olay 31 Temmuz 2021 gecesi yaşandı. Saat 02.00 sularında İzmir ve çevre illerden görülen parlak cisim, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Binlerce kişi yüksek ses ve ışık gördüğünü paylaştı; konu Twitter'da gündem listesine girdi.

Bir başka olay ise İzmir-Ödemiş yolunda yaşandı. Seyir halindeki bir sürücünün araç kamerasına, mavi ışık saçarak gökyüzünü aydınlatan ve düşerken kaybolan bir cisim yansıdı. Bu görüntünün de göktaşı olabileceği değerlendirildi, ancak resmi makamlardan doğrulayıcı bir açıklama gelmedi.

İzmir'de görülen meteor nereye düştü?

İşin merak edilen kısmı burası. Her iki olayda da cismin yere çarptığına dair bir bulguya ulaşılamadı; düşüş noktası tespit edilemedi. Uzmanlara göre bu durum gayet normal, çünkü atmosfere giren gök cisimlerinin büyük çoğunluğu yeryüzüne ulaşamadan sürtünmeyle yanarak yok oluyor.

Dünya atmosferine her yıl binlerce göktaşı giriyor; bunların yalnızca küçük bir bölümü buharlaşmadan yere düşebiliyor. Gökyüzünü aydınlatan parlak izlerin neredeyse tamamı bu yanma anına ait.

İzmir'de meteor gözlemi için en uygun dönem hangisi?

Gök olaylarına ilgi duyanlar için fırsat çok. Her yıl ağustos ortasında zirve yapan Perseid meteor yağmuru, Türkiye'den çıplak gözle izlenebiliyor. İzmir'de yaşayanların şehir ışıklarından uzak, yüksek rakımlı noktaları tercih etmesi öneriliyor.

Yani gökyüzünde bir ışık hüzmesi görürseniz panik yapmayın; büyük ihtimalle izlediğiniz şey, atmosferde yanan küçük bir gök taşının görsel şöleni.