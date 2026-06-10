Afyonkarahisar'da sıcaktan bunalan mandaların Eber Gölü'ndeki serinleme mesaisi dronla havadan görüntülendi.

Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, kentin simgelerinden mandaları Eber Gölü'ne yöneltti. Serinlemek için toplu halde suya giren yüzlerce mandanın oluşturduğu manzara, Afrika'nın ünlü Serengeti Milli Parkı'ndaki belgesel sahnelerini aratmadı.

SERİNLEME MESAİSİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Mandaların göldeki serinleme mesaisi, dronla havadan görüntülendi. Kimi sazlıkların arasında beslenen kimi suyun keyfini çıkaran mandaların havadan yansıyan görüntüleri, izleyenleri hayran bıraktı. Gölün doğal dokusuyla birleşen bu kareler, bölgenin biyoçeşitliliğini de gözler önüne serdi.

"EBER GÖLÜ OLMAZSA MANDA KAYMAĞI DA OLMAZ"

Çay ilçesine bağlı Eber köyünde yaşayan manda üreticisi Necati Furuncu, Eber Gölü'nün bölge hayvancılığı için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Havalar ısınınca mandalar serinlemek amacıyla suya giriyor. Mandaların olmazsa olmazı sudur. Şu anda da gördüğümüz gibi hepsi suyun içerisindeler. Zaten Eber Gölü olmazsa manda da olmaz, meşhur manda kaymağı da olmaz" dedi.

Eber Gölü'ndeki görüntüler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.