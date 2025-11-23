Son Mühür - Şarkıları ve sahne performanslarıyla her zaman gündemde olan Megastar Tarkan, 6 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor. Ünlü sanatçı, 16, 17, 20 ve 23 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena’da hayranlarıyla buluşacak. Konser biletleri satışa çıkar çıkmaz, sadece 40 dakika içinde tükendi.

Berna Laçin'den sert tepki

Tarkan konser biletlerinin daha sonra karaborsaya düştüğü gözlemlendi. 7 bin TL ile 32 bin TL arasında satışa sunulan biletler, karaborsada 200 bin TL’nin üzerinde fiyatlarla yeniden el değiştiriyor. Bu duruma Berna Laçin’den tepki gecikmedi. Laçin, “Ayrıca biletlerin karaborsaya düşmesini önlemek için neden bir kural koymuyorsunuz! 4 binler dediğiniz 80 euro çok da abartı değil. Ama biletleri topluca almışlar, belki şimdi 40 bine satıyorlar. Bu ülkede hiçbir yerde kural yok mu ya!” ifadelerini kullandı.