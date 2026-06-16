Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), merakla beklenen Kamu Personeli Seçme Sınavı takvimini kamuoyuyla paylaştı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sürecinin geride kalmasının ardından gözler, tüm eğitim düzeylerini kapsayan genel KPSS maratonuna çevrildi. Sınav maratonunun en önemli aşamalarından birini oluşturan lisans düzeyi için adayların başvuru işlemlerini temmuz ayında tamamlaması gerekiyor. Vatandaşlar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapacakları kayıtlar için resmi tarihlerin ve oturum günlerinin detaylarını inceliyor.

2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre KPSS lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar tüm kayıt işlemlerini 13 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. 13 günlük başvuru sürecinde işlemlerin onaylanıp, sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.

KPSS LİSANS GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Lisans düzeyinde sınava girecek lan tüm adaylar Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmak zorunda. Bu sınav ise 6 Eylül 2026'da düzenlenecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve diğer eğitim bilimleri süreçleri için de bu tarih ilk basamak olarak kabul ediliyor.

KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI HANGİ GÜN DÜZENLENECEK?

Özellikle müfettişlik, uzmanlık gibi kadroları hedefleyen adayların girmesi gereken Alan Bilgisi oturumları eylül ayının ikinci haftasında yapılacak. Takvime göre KPSS lisans Alan Bilgisi birinci oturumu 12 Eylül 2026 Cumartesi günü yapılacak.

2026 KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınavının ardından adaylar için sonuçları bekleme süreci başlayacak. ÖSYM, KPSS lisans sınav sonuçlarını 7 Ekim'de ilan edecek.

Sınava katılan memur adayları, elde ettikleri puanları ve başarı sıralamalarını T.C. kimlik numaraları ile şifrelerini kullanarak kurumun internet adresinden sorgulayabilecek. Sonuçların ilanından sonra kamudaki açık kadrolar için tercih süreci başlayacak.