Türk sinemasına uzun yıllar emek veren, oyunculuğunun yanı sıra köşe yazarlığı ve hayvan hakları savunuculuğuyla da simgeleşen Emel Yıldız'ın vefatı büyük üzüntü yarattı. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen usta sanatçının, yaklaşık 40 gün önce de kızı Elif Sofya'yı kaybetmenin derin acısını yaşadığı öğrenildi. Acı haberin ardından vatandaşlar, "Emel Yıldız cenaze töreni nerede yapılacak?" ve "Panter Emel hangi filmlerde oynadı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

EMEL YILDIZ'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

85 yaşında hayata gözlerini yuman Emel Yıldız'ın cenaze programı netleşti. Meslektaşı Tuna Arman'ın yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da bir tören düzenlenecek. Yıldız'ın cenazesi, öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Arman, sosyal medya paylaşımında üzüntüsünü, "Hep sevinin derdin Emel Abla, gittiğini duyunca… Çok üzgünüm çok…" sözleriyle dile getirdi. Sanatçının vefatından kısa süre önce evlat acısı yaşamış olması da sevenlerini derinden etkiledi.

EMEL YILDIZ KİMDİR VE NEDEN PANTER EMEL LAKABINI ALDI?

Kamuoyunun yakından tanıdığı Emel Yıldız, Yeşilçam döneminde sinema oyunculuğuna adım attı. Çeşitli film projelerinde yer alan Yıldız bir dönem köşe yazarlığı da yaptı. Sokak hayvanlarının haklarını korumak için verdiği mücdelelerle tanınan Yıldız'a "Panter Emel" lakabı yakıştırıldı.

Sokak hayvanlarının beslenmesi, tedavisi ve yasal haklarının iyileştirilmesi için ömrünün son yıllarına kadar aktif olarak çalışan usta isim, Türkiye'de hayvan hakları hareketinin öncü figürleri arasında yer alıyordu.