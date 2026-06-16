Türkiye'de özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında çalışmak isteyen eğitimciler için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, atama süreciyle ilgili hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Görev süresi dolan veya yeni açılan kadrolara yerleşmek amacıyla başvuru yapan öğretmenler, şimdi internet başında "MEB proje okulları öğretmen atama sonucu sorgulama" ve "MEBBİS atama sonuçları ne zaman ilan edilecek?" sorularına yanıt arıyor.

MEB PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Edinilen bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı proje okullarına atama ve yönetici görevlendirme süreciyle ilgili değerlendirmeleri büyük ölçüde tamamladı. Resmi takvime göre sonuçların yakın zamanda sisteme yüklenmesi bekleniyor. Tercih listelerine göre yapılan yerleştirmelerin netleşmesiyle birlikte, binlerce eğitimcinin yeni eğitim-öğretim döneminde görev yapacağı okullar ilan edilmiş olacak.

PROJE OKULU ATAMA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL KONTROL EDİLİR?

Öğretmenler ve eğitim yöneticileri, atama ve görevlendirme sonuçlarını elektronik ortamda anlık olarak görüntüleyebilecek. Sonuç listeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet adresi olan personel.meb.gov.tr üzerinden duyurulacak.

Adaylar, sisteme T.C. kimlik numaraları ve MEBBİS şifreleri ile giriş yaparak hangi proje okuluna atandıklarını veya görevlendirildiklerini saniyeler içinde öğrenebilecek. Ayrıca yerleştirme detayları, adayın kayıtlı olduğu e-Devlet kapısı üzerinden de sorgulanabilecek.

ATAMA SONRASI GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Sonuçların açıklanmasının ardından proje okullarına atanan öğretmen ve idareciler için tebligat ve ilişik kesme süreci başlayacak. Eğitimciler, belirlenen takvim içerisinde görevden ayrılma işlemlerini tamamlayarak proje okullarında çalışmaya başlayabilecek.

Süreçle ilgili gerekli belgeler ve yapılması gereken idari işlemler, sonuç açıklama metniyle birlikte il milli eğitim müdürlükleri tarafından okullara tebliğ edilecek.