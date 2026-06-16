Turnuvadaki maçları şifresiz izlemek isteyenler TRT 1 ekranlarına yöneldi. Ancak bazı uydu alıcılarında ortaya çıkan şifreli kanal uyarısı, futbol tutkunlarının frekans bilgilerini yeniden güncellemesini zorunlu kıldı. TRT'nin paylaştığı güncel uydu ayarlarını televizyonlarına giren izleyiciler, maçları sorunsuz bir şekilde takip edebiliyor. Vatandaşlar şimdi "TRT 1 Dünya Kupası frekans şifresiz canlı izle" ve "TRT 1 şifreli kanal çözümü" sorgularına yanıt arıyor.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ NELER?

TRT 1 ve TRT Spor kanallarını şifresiz izleyebilmek için Türksat 4A uydusu üzerinden frekans bilgilerinin girilmesi şart. Yayınları sorunsuz almak için gereken güncel değerler şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 SİNYAL YOK SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Televizyonlarında sinyal yok hatası alan izleyicilerin otomatik veya manuel arama yapması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için öncelikle kumandanın ayarlar veya kurulum menüsüne giriş yapın. Tek kanal arama bölümünü açtıktan sonra uydu alanında "Türksat 42° E" ve "Türksat Ankara Paket" seçeneklerini belirleyin. Son olarak şebekede ara kısmını açık konuma getirerek işlemi tamamlayın.

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL ÇÖZÜMÜ İÇİN FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Frekans güncellemesini manuel olarak yapmak isteyen kullanıcılar belli adımları izliyor. İşlemi gerçekleştirmek için televizyon kumandasındaki menü tuşuna basarak ayarlara girin.

Menüdeki kanal ayarları bölümünden "Transponder" ya da "Transponder Ekle" seçeneğini bulun.

Transponder ekleme adımına geçtikten sonra mavi tuşu kullanarak yeni TP ekleme ekranını açın.

Kurum tarafından açıklanan güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranlarını eksiksiz şekilde yazıp onay tuşuyla frekansları kaydedin.

İşlem bittiğinde çıkış tuşuyla menüden ayrılın.

Yeni eklenen kanallar çoğunlukla televizyonun kanal listesinin en sonuna yerleşiyor. Listenin sonuna giderek TRT 1 HD kanalını bulabilir ve 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarını kesintisiz, canlı olarak izleyebilirsiniz.