Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınava katılım sağlayacak adaylar, giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile Aday İşlemleri Sistemi üzerinden temin ediyor. Sınav sabahı kapıda herhangi bir mağduriyet yaşamak istemeyen öğrenciler, yazıcıdan alacakları çıktının rengi konusunda tereddüt yaşıyor. Kurumun sınav kılavuzunda yer alan evrak basım kuralları, bu konudaki belirsizlikleri ortadan kaldırıyor. Vatandaşlar, "Sınav giriş belgesi nasıl olmalı?" sorusunun cevabına göre hazırlıklarını tamamlıyor.

YKS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ MI OLMALI SİYAH BEYAZ ÇIKTI KABUL EDİLİR Mİ?

ÖSYM'nin belirlediği temel kurallara göre, sınav giriş belgesinin renkli yazıcıdan çıkarılmasına dair bir zorunluluk bulunmuyor. Adaylar, sistemden aldıkları belgenin çıktısını siyah beyaz olarak da kullanabiliyor.

Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta, belgenin renk tonu değil, üzerindeki bilgilerin ve fotoğrafın net, okunaklı ve eksiksiz bir şekilde görünmesidir. Belge üzerinde yırtık, silinti veya okunmayan bir alan bulunmadığı sürece siyah beyaz çıktılar sınav salonuna girişte tamamen geçerli kabul ediliyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ADRESE GÖNDERİLECEK Mİ?

Sınav sürecinde adayların bilmesi gereken bir diğer önemli husus ise evrak gönderim şeklidir. ÖSYM, sınav giriş belgelerini geçmiş yıllarda olduğu gibi adayların ev adreslerine posta yoluyla göndermiyor.

Her aday, belgesine tamamen elektronik ortamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişim sağlıyor. Sınav gününe kadar belgesini kaybeden veya yıpratan öğrenciler, sisteme tekrar giriş yaparak istedikleri an yeniden çıktı alabiliyor.

ÖSYM SINAV GİRİŞİNDE HANGİ ŞARTLARI ZORUNLU TUTUYOR?

Sınav günü salona sorunsuz bir şekilde giriş yapabilmek için giriş belgesinin aslı mutlaka adayın yanında bulunuyor. Dijital ekran veya telefon üzerinden gösterilen belgeler sınav girişinde kabul edilmiyor.

Uzmanlar, adayların sınavdan birkaç gün önce çıktı alarak belge üzerindeki bina, salon, sıra numarası ve adres bilgilerini dikkatle kontrol etmesini öneriyor. Fotoğrafın güncel olması ve yüzün net bir şekilde tanınması, kapıdaki kontrollerde zaman kaybı yaşanmasını önlüyor. Sınav günü bu belgeyi yanında bulundurmayan adaylar, diğer tüm şartları taşısalar bile kesinlikle sınav salonuna alınmıyor.