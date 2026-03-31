“Suç örgütü kurma” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanan Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı verildi. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Tekdağ, yürütülen soruşturma kapsamında bir süredir tutuklu bulunuyordu.

Mahkemeden tahliye kararı

Yargı sürecinde yaşanan son gelişmede, Tekdağ’ın tahliyesine hükmedildi. Kararın gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, dosya kapsamında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Tekdağ’ın, yargılamanın ilerleyen aşamalarında tutuksuz olarak sürece dahil olacağı belirtildi.

Soruşturmanın geçmişi: 11 kişi gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce aralarında Remzi Sanver’in de bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ağır suçlamalar dosyada yer alıyor

Soruşturma dosyasında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüt üyeliği”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” gibi ciddi suçlamalar yer alıyor.

Yetkililer, dosyanın çok yönlü olarak incelendiğini ve yeni deliller doğrultusunda sürecin şekillenebileceğini ifade ediyor.

Bazı şüphelilere adli kontrol uygulanmıştı

Soruşturma kapsamında tüm şüpheliler tutuklanmamış, bazı isimler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

Bu çerçevede bazı şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirilirken, bazıları için de konutu terk etmeme şartı uygulanmıştı.

Yargı süreci devam ediyor

Kenan Tekdağ hakkında verilen tahliye kararına rağmen soruşturma dosyasındaki incelemeler sürüyor. Yargı sürecinin ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

Kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada, mahkemenin vereceği nihai karar merakla bekleniyor.