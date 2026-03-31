Son Mühür - A Milli Futbol Takımı’nın Kosova ile oynayacağı kritik Dünya Kupası play-off finali öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu’ndan dikkat çeken bir prim kararı açıklandı.

''Prim işini düşünmeyin..."

Federasyon kaynaklarına göre, Dünya Kupası bileti alınması halinde verilecek primin dağıtım yetkisi kaptan Hakan Çalhanoğlu’na bırakılacak. Yıldız futbolcu, ödülün takım içinde nasıl paylaştırılacağına kendisi karar verecek.

Kosova-Türkiye maçı ne zaman?

A Milli Takım, Kosova’yı mağlup etmesi halinde 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Priştine’de oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Kritik mücadele öncesinde futbolcuların aileleri için özel uçak planlandığı öğrenilirken, teknik direktör Vincenzo Montella’nın ise konsantrasyonu korumak amacıyla takım uçağına sınırlı katılıma izin verdiği belirtildi.