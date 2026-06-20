Karaman'da korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye ve müşteri kılığına girerek aracı çağıran taksicilere para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, araç trafikten men edildi.

İhbar üzerine adrese plis geldi

Edinilen bilgiye göre, taksicilik yapan İbrahim Cenk Deveci ile Durmuş Ali Karademir, korsan taşımacılık yapıldığını öne sürdükleri araca bindi. Taksiciler, aracın sürücüsü M.Y.'den kendilerini Karaman Tren Garı'na götürmesini istedi. Varış noktasına ulaşıldığında araçtan inen taksiciler, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

"Burada bir sürü emekçi taksici var"

Müşteri gibi araca bindiklerini belirten taksici Durmuş Ali Karademir, "Taksicilik yapıyorum. Arkadaşa ulaştık ve müşteri gibi araca bindik. Tren garına kadar geldik. Biz de polis ekiplerini çağırdık. Korsana hayır. Korsan taşımacılığın artmasıyla işlerimiz düştü. Burada bir sürü emekçi taksici var, ailelerine buradan kazandıkları parayla ekmek götürüyor. Sürücüyü ekiplere teslim ettik" dedi.

"Sanayide oto boyacılık yapıyorum, kazancım da iyi. Böyle işlerle işim olmaz"

Yolcu taşımacılığı yapmadığını ve mağdur edildiğini savunan sürücü M.Y. ise, "Ben normalde kız arkadaşımla buluşacaktım. Arkadaşlar bir yere gideceklerini söyledi. Yolumun üstündeydi, hatıra gönüle araca aldım. Herhangi bir ücret talep etmedim. Sanayide oto boyacılık yapıyorum, kazancım da iyi. Böyle işlerle işim olmaz. İnsanlık niyetiyle araca aldım, onlar beni ihbar etti" diye konuştu.