Yapay zeka furyası günümüzde hayatımızın her alanına dahil olmaya devam ediyor. Eğitimde, işte,özellikle çocuk ve gençlerde eğlence amacıyla kullanın bu uygulamaya İzmirli Bade yeni bir soluk kazandırdı. İzmir'de yaşayan 50 yaşındaki Mutlu Çağlar ve 42 yaşındaki Büşra Çağların minik kızları Bade Çağlar yapay zeka teknolojisini yalnızca eğlence amacıyla değil, çocuklara sevgi ve farkındalık kazandırmak için kullanıyor.

Eğlence değil, sevgi ve farkındalık odaklı teknoloji

13 yaşındaki Bade babası ile yola koyulduğu bu serüvende farklı yapay zeka uygulamalarından yararlandı. Uygulamaları kullanarak çizgi film ve animasyonlar hazırlayan Bade, videolarında doğa, hayvan ve arkadaş sevgisini işlerken; yaşıtlarına ve kendisinden küçüklere teknolojinin doğru ve faydalı kullanımını göstermeyi amaçlıyor.

Amaçları arasında maddi kazanç olmayıp gönüllülük esasının olduğunu belirten Bade, bir sonraki projelerinde dünyayı daha yaşanabilir hale getirmeye çalışan bir süper kahramanın hikayesini anlatan dijital çizgi romanı ücretsiz olarak herkesin kullanımına sunmayı planlıyor.

"Doğadan ve hayvanlardan ilham alıyorum"

Hayvanlara olan yakınlığından bahseden Bade Çağlar, "Bahçeli bir evde yaşadığımız için hayvanlarla bayağı yakınız. Bitkilerimiz ve ağaçlarımız da var. Bunun yanı sıra arkadaşlarımla da aram iyi. Böylece tüm bunlardan esinlenebiliyorum. Babamla farklı yapay zeka uygulamaları kullanarak ve prompt yazarak çizgi film veya animasyon videoları hazırlıyoruz.

Küçüklere veya yaşıtlarıma doğa, arkadaş ve hayvan sevgisini kazandırmak istiyorum. İzleyen küçüklerden ve arkadaşlarımdan çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bazen çizgi filmleri paylaşanlar, tekrar izlemek için isteyenler oluyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Amacım kendi yaşıtlarımın teknolojinin iyi yönleriyle tanışmasını sağlamak, küçüklere ise sevgiyi aşılamak" dedi.

Şiddete karşı yapay zekayla eğitim

Baba Mutlu Çağlar ise eğitimin sadece matematik, fen ve Türkçe anlatmaktan ibaret olmadığını belirterek, "Bade'yle birlikte çeşitli teknolojileri kullanıyoruz. İnovasyonu çok seviyoruz ve yeni çıkan teknolojilerin hepsini kullanmaya çalışıyoruz. Son dönemde artan şiddet olayları ve insanların birbirine zarar verme eğiliminden dolayı yeni bir proje yapmak istedik. Bu fikir Bade'den çıktı ve bir çizgi film yapmaya karar verdik.

Çeşitli yapay zekaları kullanarak önce fotoğraflar oluşturuyoruz. O fotoğrafları videoya çeviriyoruz. Sonra onları birleştiriyoruz. Müziğini de yapıyoruz. Sonra bir çizgi film haline getiriyoruz. Çünkü biz eğitimin temelden başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu videoları Bade'nin yaşıtlarına ve kendisinden küçük öğrencilere izletiyoruz. Böylelikle pek çok kazanım oluyor. Sevgi ve saygıyı aşılamanın yanı sıra teknolojiyi de öğretiyoruz.

Sevgi sadece insanı değil; doğayı, sanatı, bilimi, kısacası her şeyi kapsıyor. Gelecekte dijital bir çizgi roman yapmayı düşünüyoruz. Bir süper kahraman kızın dünyayı nasıl daha iyi hale getirebildiğine dair dijital bir çizgi roman hazırlayıp, internette herkesin kullanımına ücretsiz bir şekilde sunacağız. Tüm bunları da gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Yaptığımız hiçbir projeden herhangi bir maddi kazanç sağlamıyoruz" ifadelerini kullandı.