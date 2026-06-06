Son Mühür / Yağmur Daştan - Danıştay kararı ile iptal edilen ve bakanlık tarafından yeniden gündeme getirilen Çeşme Turizm Projesi yeniden kent gündeminde yeniden tartışmalara yol açtı. AK Parti ve CHP’yi birçok kez karşı karşıya getiren projeni detayları merak edilirken; süreci CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen yorumladı. Projenin son halini henüz kimsenin görmediğini vurgulayan Ösen, iktidarın turizm vizyonunu sert sözlerle eleştirerek Ege için "İkinci bir Antalya’ya gerek yok" çıkışında bulundu.

“İmar ve beton denildiğinde heyecanlanıyorlar”

“Çeşme Turizm projesinin son halini ben görmedim. Gören kimse de yok…” sözleriyle açıklamalarına başlayan Ösen, “Bazı beyanlar var; yatak sayısının ve betonlaşma sayısının azaltıldığı, marina kapasitesinin düşürüldüğü ve çok daha fazla doğa ile uyumlu hale getirildiğine yönelik fakat projeyi gören var mı? En azından bizler kamuoyu olarak henüz görmedik. Görmeden de bir yorum yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Önce işi görüp değerlendirmek lazım ondan sonra bölgenin turizm kapasitesiyle ne kadar uyumlu olduğunu tekrar tartışırız. Fakat AK Parti’de ‘imar ve beton’ denilince bir heyecan doluyor. Takdir edersiniz ki en sevdikleri şeyler olduğu için bu konunun altını bu kadar çiziyorlar. Fakat bizim turizm anlayışımız CHP olarak çok daha farklı. Şu anda hükümetin ve bakanlığın turizm vizyonu tamamen betonlaşma, büyük lüks oteller yapma, yatak sayısını artırma ve dev marinalar üzerine kurulu. Fakat dünyadaki trendlere baktığımızda bu turizm modeli artık çok da demode kaldı. Artık daha çok deneyimin, ekolojik turizmin ön plana çıktığı bir formül revaçta” dedi.

“Umutsuzum ama tamamen reddetmiyorum”

“İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi için Antalya’dan çok daha farklı bir model üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz” mesajı da veren Ösen, “Zaten Türkiye’de bir tane Antalyamız var, gayet de başarılı işler yapıyor. İkinci bir Antalya’ya gerek yok. Burada yapmamız gereken şey İzmir’in, Ege’nin doğası, yaşam kültürü, yemek kültürü, el sanatlarıyla öne çıkan daha deneyim arayan ve katma değeri yüksek turisti çekecek olan ve ülkeye döviz bırakacak turisti çekecek modeller üzerine çıkıyoruz. Revize plan bu ideallere uygunsa neden desteklenmesin? Fakat bugüne kadar AK Parti’nin karnesine baktığımızda daha çok betonu ve rantı önceleyen bir sonuç görüyoruz. Umutsuzum… Ama tamamen de reddetmiyorum. Öncelikle yeni planı görmek gerekiyor” diye konuştu.