Son Mühür / İzmir’in tarihi aksını yeniden canlandırarak restorasyon çalışmaları yürütmek amacıyla 2012 yılında kurulan Tarihi Kemeraltı A.Ş.’de (TARKEM) uzun yıllar genel müdürlük görevini yürüten ve 2024 yılının ekim ayında istifa eden Sergenç İneler, kurumun geldiği nokta ve Basmane bölgesinin en büyük tarihi konağı olarak bilinen Tevfik Paşa Konağı'na ilişkin tartışmalar üzerine dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a açık çağrıda bulunan İneler, belediyenin TARKEM projelerine dair yaklaşımını eleştirerek "Sizi samimiyete davet ediyorum" mesajı verdi.

“Kaç tarihi yapı ayağa kaldırıldı?”

Tevfik Paşa Konağı ile ilgili yapılan son açıklamaları hayretle takip ettiğini ifade eden İneler, “Bir TARKEM ortağı olarak sormak istiyorum: İzmir Büyükşehir Belediyesi, son üç yılda Kemeraltı, Basmane ve Kadifekale’de kendi iradesiyle kaç tarihi yapıyı ayağa kaldırdı? Kaç yeni restorasyon projesi başlattı? Kaç yapıyı kamulaştırıp yeniden hayata kazandırdı? Ne yazık ki kamuoyunun gördüğü tablo farklıdır. Belediye, yıllardır TARKEM’in büyük emek, sabır ve risk alarak restorasyon aşamasına getirdiği projelerin açılışlarında yer almakta; şimdi ise aynı yapıların birer birer belediyeye geçirilmesi konuşulmaktadır” dedi.

“Parça parça belediye bünyesine katmaksa…”

TARKEM’in masa başında kurulmuş bir şirket olmadığının altını çizerek devam eden İneler, “180 ortak, Kemeraltı’nın geleceğine inanarak parasını, zamanını ve itibarını ortaya koymuştur. Bugün değer kazanan her taşınmazın arkasında 14 yıllık bir mücadele vardır. O günlerde kimsenin elini sürmediği yapılara yatırım yapanlar, bugün emeklerinin karşılığını görmek isterken farklı bir tabloyla karşılaşmaktadır. Eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni politikası, TARKEM’in yıllar içinde oluşturduğu portföyü parça parça belediye bünyesine almak ise, bunun adı ortaklık değildir. O zaman açık olun, bunu kamuoyuna söyleyin” diyerek tepki gösterdi.

“Sermaye güven ister”

“Eğer gerçekten TARKEM misyonunu tamamladı diyorsanız, samimi olun. TARKEM’in elindeki tüm taşınmazları adil piyasa değerleri üzerinden satın alın” mesajı da veren İneler, şunları söyledi: “180 ortağın koyduğu sermayeyi, üstlendiği riski ve yıllarca beklediği değeri koruyacak bir çözüm üretin. Ardından da şirketin geleceği hakkında net bir karar verin. Ama bir yandan TARKEM’in geliştirdiği varlıkları tek tek bünyenize katıp, diğer yandan şirketi belirsizlik içinde bırakmayın. Bu yaklaşım ne ortaklık ruhuna ne de kamu yönetimi anlayışına yakışır. Sayın Başkan, bugün vereceğiniz karar sadece Tevfik Paşa Konağı ile ilgili değildir. Vereceğiniz mesaj, bundan sonra İzmir’de kamu ile ortak yatırım yapmayı düşünen herkes tarafından dikkatle izlenecektir. Sermaye güven ister. Ortaklık güven ister. Kamu-özel iş birliği ise her şeyden önce verilen sözlere sadakat ister.”

“Şeffaflık, tutarlılık, samimiyet”

Meselenin yalnızca konağın geleceği olmadığını, aksine 14 yıl boyunca Kemeraltı’na inanan 180 ortağa nasıl bir mesaj verileceğinin önemine değinen İneler, “Bu nedenle sizi samimiyete davet ediyorum. Eğer TARKEM’e gerçekten inanıyorsanız, şirketi güçlendirin, yeni projeler üretmesini sağlayın ve ortaklarının yanında durun. Eğer artık TARKEM’e ihtiyaç olmadığını düşünüyorsanız, bunu açıkça söyleyin; şirketin tüm varlıklarını hakkaniyetle devralın ve ortakların haklarını eksiksiz teslim edin. Belirsizlik yaratmak, yıllarca emek vermiş ortakları kendi yatırımlarının geleceğini sorgular hale getirmek ne İzmir’e ne de Kemeraltı’nın geleceğine hizmet eder. Bugün ihtiyaç duyulan şey yeni açılış törenleri değil; şeffaflık, tutarlılık ve samimiyettir” diye konuştu.