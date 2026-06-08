Son Mühür- İzmir’in simge alanlarından biri olan Kordon Tarihi Sit Alanı’nın geleceğini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İzmirdeniz Projesi (3.Bölge) Kordon Tarihi Sit Alanı" için hazırlanan yeni imar planı tekliflerini resmi olarak onayladı. Bakanlığın 20.05.2026 tarihli ve 15717201 sayılı yazısı uyarınca; Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 102 (j) Maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi gereğince şu planlar yürürlüğe girdi:

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

Bir ay süreyle askıda kalacak

İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, onaylanan plan paftaları ve plan açıklama raporları 08.06.2026 ile 07.07.2026 tarihleri arasında bir ay süreyle halkın incelemesine açıldı. İzmir’in çehresini ve kıyı tasarımını etkileyecek bu planlara yapılacak olası itirazlar, bir aylık askı süresi içerisinde ilgili müdürlüğe iletilebilecek.

İmar planı projenin vizyonunu ve detaylarını ortaya koydu. Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı arasındaki sahil şeridini bütünsel bir yaklaşımla ele alan plan, kentlilerin denizle olan bağını güçlendirmeyi ve bölgeyi çok daha aktif bir kentsel yaşam alanına dönüştürmeyi hedefliyor.

Kıyı boyunca 5 seyir terası



Planlama raporuna göre, Cumhuriyet Meydanı-Alsancak Limanı hattı boyunca vatandaşların denizle buluşabileceği 5 adet seyir terası inşa edilecek. Kıyı şeridi; deniz ulaşımı amaçlı yolcu iskelesi, bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları, meydanlar ve yeşil alanlarla donatılacak. Cumhuriyet Meydanı’nın deniz tarafı ile Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları arasında kalan bölge fuar alanı olarak belirlendi. Ağırlıklı olarak açık alan konseptiyle tasarlanan bu bölgede; sökülüp takılabilir elemanlarla inşa edilecek sergi üniteleri, yeme-içme alanları, koşu/bisiklet yolları ve gölgelikler yer alacak. Planlama alanının geneline yayılacak olan park alanlarında, betonlaşmanın önüne geçmek amacıyla emsale konu hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecek. Bu alanlarda yalnızca kamu yararına hizmet edecek şu unsurlar yer alabilecek:

Kumsal, yaya/koşu yolları ve bisiklet yolları, Çocuk oyun alanları ile bisiklet ve fayton durakları, Oturma birimleri, gölgelikler ve yeşil alanlar,

Tuvalet, sulama/elektrik altyapısı, trafo ve aydınlatma elemanları. Yeni planda bölge için Gündoğdu Meydanı ve Tasarım Meydanı olmak üzere 2 adet büyük meydan tanımlandı. Tıpkı parklarda olduğu gibi meydanlarda da emsale konu hiçbir yapılaşma yapılamayacak. Meydanlar; yeşil alan düzenlemeleri, su ögeleri, bisiklet parkları, anıt yapılar ve heykel tasarımı gibi sanatsal etkinliklerin gerçekleştirilebileceği alanlar olarak kente kazandırılacak.

Atatürk Bulvarı’na otopark çözümü

Bölgenin en büyük sorunlarından biri olan park yeri ihtiyacını karşılamak adına, plan kapsamında Atatürk Bulvarı boyunca açık otopark düzenlemeleri hayata geçirilecek.