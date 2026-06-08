Son Mühür- İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi Aliağa İlçe Örgütü’nün aktif isimlerinden, aynı zamanda İZBETON Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi Sorumlusu olan Emin Kürşat Tambaş yaşamını yitirdi. Genç yaştaki bu ani ölüm, hem CHP kulislerinde hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde derin bir şok etkisi yarattı. Kent genelinde büyük üzüntü var.

İl Başkanı Çağatay Güç’ten duygusal veda

Ölüm haberinin ardından en sarsıcı açıklama CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ten geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden adeta bir iç döküş niteliğinde, çok derin ve duygu dolu bir taziye mesajı yayımlayan Güç, Tambaş ile olan eskiye dayanan dostluklarını ve ortak hayallerini kelimelere döktü. Kurulan cümleler yürekleri burktu.

İl Başkanı Çağatay Güç, acısını şu kelimelerle paylaştı:

"Sen benim çocukluğum, gençliğim, geçmişim ve gelecek planımdın. Sana söz Kürşat, birlikte kurduğumuz hayalleri ve planladığımız her şeyi gerçekleştireceğim. Seni çok seviyorum, çok özleyeceğim."

Kentsel dönüşümün mutfağındaki isimdi

Emin Kürşat Tambaş, sadece siyasi kimliğiyle değil, İzmir’in çehresini değiştiren büyük projelerdeki rolüyle de tanınıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli iştiraklerinden olan İZBETON bünyesinde, kentin en kritik sahalarından biri sayılan Uzundere Kentsel Dönüşüm projesinin başında sorumluluk üstlenmişti.

