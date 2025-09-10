Son Mühür- TMZ’nin aktardığı bilgilere göre Los Angeles Polisi (LAPD), D4vd’ye aracının çekici otoparkına alındığını ve içinde bir ceset bulunduğunu resmi olarak bildirdi. Kaynaklar, sanatçının bu gelişmeden tamamen habersiz olduğunu, durumu şaşkınlıkla öğrendiğini aktardı.

Ölüm soruşturması başlatıldı

Los Angeles Polisi, olayın bir ölüm vakası olarak soruşturulduğunu duyurdu. İlk incelemelere göre aracın D4vd’ye kayıtlı olmasına rağmen sanatçının olayla doğrudan bir bağlantısı olmadığı tespit edildi. Aracın çalınmış ya da başka kişiler tarafından kullanılmış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Kimliği belirsiz ceset

Aracın içinden çıkarılan cesedin kime ait olduğu ise henüz netleşmedi. Adli tıp raporunun ardından hem kimlik hem de kesin ölüm nedeni belirlenecek. Yetkililer, kamuoyunun merak ettiği detayların inceleme tamamlandığında açıklanacağını bildirdi.