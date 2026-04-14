Konya dışında da gün boyunca Türkiye'nin farklı noktalarında düşük büyüklüklü depremler kayda geçti. Kütahya'nın Simav ilçesi, Muğla'nın Köyceğiz ve Menteşe bölgeleri, Osmaniye'nin Sumbas ilçesi ile Malatya çevresi sarsıntı hissedilen diğer bölgeler arasında yer aldı. İşte 14 Nisan 2026 AFAD son depremler listesi ve detayları.

Konya Selçuklu depremi detayları

AFAD'ın açıkladığı verilere göre Konya'daki deprem yaklaşık 11.94 kilometre derinlikte gerçekleşti. Merkez üssü Selçuklu ilçesine bağlı yerleşim birimlerine oldukça yakın olan sarsıntı, Sulutaş, Sille ve Tatköy gibi semtlerde hissedildi. Konya şehir merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafedeki deprem, çevre ilçelerde de hafif düzeyde algılandı.

Aynı bölgede sabah 06.06'da da 1.2 büyüklüğünde daha küçük bir sarsıntı kaydedilmişti. İki depremin aynı gün içinde aynı ilçede meydana gelmesi, bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekiyor.

14 Nisan 2026 son depremler listesi

AFAD tarafından açıklanan güncel listeye göre 14 Nisan 2026 tarihinde Türkiye genelinde kaydedilen önemli depremler şöyle sıralanıyor:

Saat 10.38 - Selçuklu (Konya): 3.2 büyüklüğünde, 11.94 km derinlikte Saat 08.59 - Akdeniz: 4.0 büyüklüğünde, 6.6 km derinlikte Saat 08.20 - Marmara Denizi (Tekirdağ açıkları): 2.2 büyüklüğünde, 12.84 km derinlikte Saat 07.03 - Bergama (İzmir): 2.3 büyüklüğünde, 11.4 km derinlikte Saat 06.11 - Pütürge (Malatya): 2.2 büyüklüğünde, 4.56 km derinlikte.

Deprem sonrası ne yapılmalı?

Uzmanlar, 3 ve üzeri büyüklükteki depremlerin ardından bina kontrollerinin ihmal edilmemesini tavsiye ediyor. Özellikle eski yapılarda çatlak oluşumu kontrol edilmeli ve şüpheli durumlarda yetkililere başvurulmalı. AFAD'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden anlık deprem verileri takip edilebilir. Deprem çantası hazırlamak ve acil durum planı oluşturmak, olası büyük sarsıntılara karşı alınabilecek en temel önlemler arasında yer alıyor.