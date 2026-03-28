Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan çocuk sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Akşehir ilçesine bağlı Doğrugöz Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mezarlık yakınlarında seyir halinde olan 11 yaşlarında olduğu belirtilen Bülent Kesgin idaresindeki motosiklet, iddiaya göre teknik bir arıza nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden çocuk sürücü, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra savrularak duvara çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kesgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.