Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde, Kanalboyu Caddesi’nde çıkan kavga, caddeyi adeta savaş alanına çevirdi. Taraflar birbirlerine yumruk ve sözlü saldırılarda bulunurken, çevredeki araçlar durmak zorunda kaldı ve trafik bir süre aksadı.

Olayı gören vatandaşlar, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Vatandaşların müdahalesiyle arbede büyümeden sona erdi. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanıp yaşanmadığına dair resmi açıklama yapılmadı. Trafik ise taraflar bölgeden ayrıldıktan sonra normale döndü.