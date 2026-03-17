Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, evinde yanlışlıkla asit içen 54 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, Gedelek Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Ahmet İnanç (54), evinde bulunan bir şişedeki asidi su sanarak içti. Bir süre sonra fenalaşan İnanç için yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastanede tüm müdahaleler sonuç vermedi

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, İnanç’a ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen İnanç hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili tahkikat başlattı.