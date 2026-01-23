Yalova’da geçtiğimiz ay DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma yaşanmış, operasyonda 3 polis memuru şehit olmuştu. İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak’ta bulunan iki katlı bir eve Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerince düzenlenen baskında, bina içerisindeki teröristlerin ateş açması sonucu Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan şehit düşmüştü.

Çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonda, aralarında Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak’ın da bulunduğu toplam 6 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık, Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel ise Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Teröristlerin cenazeleri sahipsiz kaldı

Şehit polisler, düzenlenen resmi törenlerin ardından memleketlerinde toprağa verildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazeleri ise otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen teröristlerin aileleri tarafından herhangi bir sahiplenme olmadı.

25 gün sonra devlet tarafından defnedildiler

Adli Tıp Kurumu’nda 25 gün boyunca bekletilen cenazeler için yasal sürenin dolmasının ardından devlet tarafından defnedilme süreci başlatıldı. Valilik tarafından belirlenen Erdoğan Köyü ve Hasköy Mezarlıkları’ndaki ada ve parsellerde, 6 teröristin cenazesi geniş güvenlik önlemleri altında, sessiz ve kontrollü şekilde toprağa verildi. Cenaze işlemleri sırasında herhangi bir tören düzenlenmedi.