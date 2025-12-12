Bursa’da hukuk fakültesi ikinci sınıfta eğitim gören 20 yaşındaki E.A.’nın, internet üzerinden oluşturduğu sahte TOKİ başvuru platformu aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Ev sahibi olma umuduyla siteye yönlendirilen vatandaşlar, başvurularının geçersiz olduğunu fark edince sitede yer alan iletişim numarasını aradı. E.A.’nın mağdurlara bu kez de “Başvurunuz askıya alındı, yeniden ödeme yapmanız gerekiyor” diyerek ikinci kez para talep ettiği belirlendi.

Mağdurlarla alay eden mesajlar tespit edildi

Dolandırıldığını anlayan vatandaşların tekrar aradığı E.A.’nın, “Uykum geldi, gidin polise şikayet edin” diyerek telefonu kapattığı tespit edildi. Siber polis ekiplerinin incelemesinde şüphelinin arkadaşına gönderdiği bir mesajda, “Onlar ev sahibi olmak için başvuru yapıyor, biz onların parasıyla ev sahibi olacağız” ifadelerini kullandığı da ortaya çıktı.

10 günlük takiple operasyon düzenlendi

Art arda gelen şiaâyetler üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla siber suç ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik incelemede, E.A.’nın Telegram üzerinden oluşturduğu bir bağlantı linki ile mağdurlara ulaştığı saptandı. Yaklaşık 10 gün süren teknik ve fiziki takip sonunda düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında şüpheliyle bağlantılı diğer kişilerin de incelendiği öğrenildi.

Başvuru sayısı 53’e ulaştı

Olayla ilgili şu ana kadar 53 kişinin resmi başvuruda bulunduğu bildirildi. Yetkililer, henüz başvuru yapmamış mağdurların da siber polis birimlerine müracaat etmeleri çağrısında bulundu.