Vatikan’da 1981 yılında Papa II. Jean Paul’e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca, Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14. Leo ile görüşme amacıyla Bursa’nın İznik ilçesine geldi. Ağca, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Papa’ya “Hoş geldin” dileklerini iletirken, kısa bir görüşme umudu taşıdığını ifade etti.

Tarihi Ayasofya Camisi ziyareti

İznik’e gelişinin ardından Ayasofya Camisi’ni ziyaret eden Ağca, 1700 yıl önce İznik’te yaşanan önemli dini olaylara atıfta bulunarak, Papa’nın ziyaretiyle benzer bir önem taşıdığını söyledi. Vatikan’ın dünya barışına yaptığı katkıları da önemsediklerini belirten Ağca, Papa ile görüşme isteğini yineledi.

“İlahi planın merkezindeyim”

Kendisinin bugüne kadar sıkça yanlış anlaşıldığını savunan Ağca, “Ben, ilahi bir planın merkezindeyim. Dünya bunu anlamadı” dedi. Ağca, aynı zamanda bazı uluslararası figürlere yönelik sert ifadeler kullanarak, Vatikan ile ilişkilerin dostane bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Komplo teorilerine tepki

Papa 14. Leo’nun İznik ziyaretine yönelik üretildiğini söylediği komplo teorilerini eleştiren Ağca, “Sadece kendi inancını burada dünyaya açıklamak için geliyor. Biz de saygıyla karşılıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca kendisi hakkında uzun yıllar boyunca üretilen Sovyetler ve NATO temelli komplo teorilerini de aştığını öne sürdü.

Medya ve belgesel planları

Medyanın kendisine yönelik tutumunu anlayışla karşıladığını belirten Ağca, hayatını konu alan bir belgesel hazırlığında olduğunu söyledi. “Olağanüstü bir sinema ve televizyon filmiyle tüm dünyaya kendimizi daha iyi anlatacağız” ifadelerini kullandı.

İznik’ten ayrılışı

Papa 14. Leo ile görüşme girişimleri İznik’te sonuç vermeyen Ağca, ilçeden ayrılmasının uygun olacağı yönünde bir talep aldı. Bu doğrultuda Ağca, İznik’ten ayrılarak İstanbul’a doğru yola çıktı.