Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Üç aracın karıştığı kazada sürücüler ile araçlardaki yolcular hastaneye kaldırıldı.

Ara sokaktan çıkan araç kazaya neden oldu

Kaza, Turgutalp Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen Adem T. (29) idaresindeki otomobil, Gaziosmanpaşa Sokak’tan ana yola çıkan Barış U. (18) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, aynı istikamette seyir halinde olan Ufuk Ö. (40) yönetimindeki başka bir otomobile çarparak zincirleme kazaya yol açtı.

Sürücüler ve yolcular yaralandı

Kazada üç aracın sürücüleri ile birlikte, son çarpılan otomobilde yolcu olarak bulunan Sema Ö. (35) ve Feyza Ö. (8) yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.