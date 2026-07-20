Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediyesi’nin semt merkezleri ve sosyal tesisleri, bu yaz çocukların odak noktası haline geldi. Tesislerde başlayan "Çocuk Yaz Programı", altı farklı noktada eş zamanlı yürütülüyor.

Agora, Aziziye, Gültepe ve Zeytinlik Semt Merkezleri ile Ayla Ökmen Oyun Evi ve Toros Sosyal Tesisleri gün boyu açık. 7-14 yaş grubundaki çocuklar, sokak aralarındaki bu merkezlerde günlerini atölye çalışmalarıyla geçiriyor.

İki ayrı yaş grubuna bölünen programda dersler başladı.

7-10 yaş grubu toprağa ve sanata dokunuyor

Küçük yaş grubunda teori yerine uygulama ön planda. Çocuklar bir yandan seramik tezgahında çamur şekillendirirken diğer yandan Minik Bahçıvanlar atölyesinde toprağı işliyor.

Program yalnızca hobi faaliyetleriyle sınırlı kalmadı.

Görsel sanatlar, satranç, drama ve çocuk yogası gibi branşların yanında Almanca ve İngilizce dil eğitimleri de takvime girdi. Ayrıca çocuklar, Sıfır Atık atölyesinde geri dönüşümü öğrenip Kültürel Miras Gezileri kapsamında İzmir’in tarihi mekânlarını geziyor.

İnovasyon merkezlerinde laboratuvar mesaisi

11-14 yaş grubu ise daha çok bilim, inovasyon ve kişisel gelişim başlıklarına yönlendirildi. KONTAK ve İzQ İnovasyon Merkezleri kapılarını bu grup için açtı.

En çok dikkat çeken çalışma Süleyman Ferit Eczacıbaşı Yenilikçi Öğrenme Merkezi’nde gerçekleşiyor. Gençler burada oluşturulan laboratuvar ortamında kendi doğal krem ve kolonyalarını üretiyor.

Akran zorbalığına karşı birebir atölye

Belediye, eğitim takvimine sosyal uyum ve psikolojik destek başlıklarını da dahil etti.

Ergenlik eşiğindeki çocuklara yönelik Akran Zorbalığı, Güvenli İlişkiler, Değişen Bedenim ve Çocuk Hakları atölyeleri düzenleniyor. Uzmanlar eşliğinde yapılan bu oturumlarda, gençlerin sosyal çevrelerinde karşılaştıkları sorunlarla baş etme yöntemleri ele alınıyor.