Son Mühür/ Görkem Küçüktaşdemir- Konak Belediyesi, iklim krizi ve giderek artan su israfı sorununa karşı harekete geçti.

Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, hem evlerdeki su tüketimini azaltmak hem de bu konuda bir farkındalık oluşturmak için yeni bir çözüm ortaya koydu.

Muhtarlıklarda ücretsiz dağıtım başladı

Belediye ekipleri, musluklara takıldığında suyun akış hızını kontrol altına alarak yüzde 30 ile yüzde 70 arasında tasarruf sağlayan perlatör adlı aparatları vatandaşlarla buluşturuyor.

Bu aparatların dağıtımı ise ilçedeki muhtarlıklardan ve farklı semt merkezlerinden yapılıyor. Vatandaşlar bu noktalara giderek aparatı ücretsiz bir şekilde elde edebiliyor.

Yalnızca aparat dağıtımıyla sınırlı kalmayan ekipler, aynı zamanda vatandaşları bilinçlendirmek için bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştiriyor.

Dağıtım sırasında hem bu küçük aparatın musluğa nasıl takılacağı hem de su tasarrufunun günümüz dünyasında neden hayati bir öneme sahip olduğu anlatılıyor.

"İklim krizi artık geleceğin değil, bugünün meselesi"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yapılan bu çalışmanın arka planını hakkında, “İklim krizi artık geleceğin değil, bugünün meselesi. Etkileri de ağırlıklı olarak su kaynaklarında görülen ve tüm dünyayı etkileyen bir sorun.

Konak’ta sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız çalışmaların yanında kentimizde su tasarrufunu sağlamak, farkındalık yaratmak ve bireysel olarak neler yapabileceğimizi de göstermek adına bir çalışma başlattık. Su tasarrufunda perlatör kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.