Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan iptal davasında verilen “mutlak butlan” kararının ardından Ankara’da siyasi hareketlilik hız kazandı. Dün gece saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi’nde yoğunluk yaşanırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin genel merkeze giriş talebi sonrası taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerden uzlaşı çıkmadı.

İl başkanlığından Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş

CHP İzmir İl Başkan Vekili Murat Aydın, parti binası önünde bir araya gelen vatandaşlara ve partililere yaptığı konuşmanın ardından Cumhuriyet meydanına yürüyüş düzenlendi. İzmir İl Başkanlığı’nda yapılan basın açıklamasının ardından, ellerinde altı oklu CHP bayrağı ve Türk bayrakları bulunan CHP İzmir İl Örgütü üyeleri, Kordonboyu’ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında “İsyan, devrim, özgürlük”, “Saraylar sizin, sokaklar bizim” ve “Hain Kemal” sloganları atıldı.

''Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır''

Cumhuriyet Meydanı’nda da partililere ve vatandaşlara hitap eden CHP İzmir İl Başkan Vekili Murat Aydın, daha önce yaptığı açıklamalardaki mesajlarını yineledi. Aydın, meydanda toplanan vatandaşlar ve partililere şu sözlerle seslendi:

''Kurucu Genel Başkanımızın, Atatürk’ün bize çizdiği yolu ve gösterdiği hedefi hiç durmadan yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi her bir yurttaşın kalbindedir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkezi her bir üyesinin evidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bekçisi de sahibidir. Atatürk’ün dediği gibi, umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkelerine inanan biri kalıncaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi, ilk Genel Başkan Mustafa Kemal Atatürk’ün bize çizdiği yolu, sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini savunmaya ve mücadele etmeye devam edecektir. Sağ olun, var olun.''

İl başkanlığı çağrısı

''Değerli partililer, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine yönelik saldırılara karşı savunmaya ve direnmeye devam edeceğiz. Buradan İzmir İl Başkanlığımıza tekrar döneceğiz. Bizimle birlikte olmak isteyen arkadaşlarımızı da oraya bekliyoruz. Ancak burada bir süre daha kalacağız. Daha sonra il başkanlığımızda, iki gündür olduğu gibi, 24 saat boyunca bulunmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.”

Oturma eylemi yapıldı

Kordonboyu’ndan Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen CHP’liler, meydanda hep birlikte Andımız’ı okudu. Ardından CHP İzmir İl Örgütü ile ilçe belediye başkanları, Atatürk Anıtı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.