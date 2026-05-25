Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala halk sağlığını tehdit edebilecek haşere artışına karşı düğmeye bastı. Vektör Mücadele ekipleri, özellikle kurban satış ve kesim noktalarında oluşabilecek karasinek istilasına karşı 30 ilçede eş zamanlı operasyon yürütüyor.

Organik tuzaklar ve drone destekli müdahale

Ekipler, kurban pazarlarında hem hayvanların hem de vatandaşların sağlığını korumak adına kimyasal yöntemlerin ötesine geçti. Hayvan dışkılarının yoğun olduğu alanlarda larvaların gelişmesini engellemek için doğrudan odak noktalarına müdahale ediliyor. Kimyasal içermeyen organik yemli tuzaklar ve yapışkan iplerle sinek popülasyonu kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mücadele sadece yer ekipleriyle sınırlı değil. Geniş arazilerde ve ulaşılması güç bataklık benzeri noktalarda insansız hava araçları (drone) devreye giriyor. Drone'lar sayesinde ilaçlama süreci hem hızlanıyor hem de her noktaya nüfuz ediliyor. Tam 382 profesyonel personel sahada ter döküyor.

Rögarlardan çatı oluklarına 300 bin nokta

Yıl boyunca süren çalışmalar, bayram trafiğiyle birlikte en üst seviyeye çıkarıldı. Sadece sivrisinek üreme alanı olarak belirlenen 300 bin farklı noktada düzenli kontrol yapılıyor. Rögarlar, yağmur suyu kanalları ve çöp konteynerleri ekiplerin günlük rotasında ilk sırada.

Belediye yetkilileri, bu mücadelenin sadece ilaçlamayla kazanılamayacağına dikkat çekti. Vatandaşların bahçelerindeki su birikintilerini kurutması ve çöpleri kontrolsüz bırakmaması kritik önem taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayram tatili boyunca da kesim alanlarında denetim ve dezenfekte işlemlerine ara vermeden devam edecek.