Son Mühür / Osman Günden - Buca Belediyesi’nin “Köşe Bucak Sağlık” projesi devam ediyor. Koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşla buluşturan mobil ekiplerin son adresi Buca’nın Akıncılar Mahallesi oldu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mahalle muhtarlığı önünde kurulan sağlık noktasına ziyarette bulunarak hem yürütülen çalışmaları denetledi hem de mahalle sakinleriyle sohbet ederek taleplerini not aldı. Başkan Duman, tarama yaptıran vatandaşlarla birlikte sıraya girerek kendi tansiyonunu da ölçtürdü.

“Sağlık hizmetini ücretsiz kılmak boynumuzun borcu”

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Görkem Duman, “Ekonomik şartların hepimizi zorladığı bu dönemde, koruyucu sağlık hizmetlerini ücretsiz ve erişilebilir kılmak boynumuzun borcu. Annelerimizin, babalarımızın, gençlerimizin sağlığı bize emanet. Bizim için en büyük proje, bir hemşehrimizin yüzündeki tebessüm ve huzurdur. Bu anlamda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki durak da açıklandı

Buca’nın Akıncılar Mahallesi’ndeki sağlık mesaisinin 17 Nisan tarihine kadar devam edeceği duyuruldu. Belediye ekipleri hafta içi her gün 09.30 – 12.30 ve 13.30 – 16.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Buca’nın tüm mahallelerini kapsaması hedeflenen projenin bir sonraki durağının ise İnönü Mahallesi olacağı bilgisi aktarıldı.