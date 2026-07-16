Son Mühür- Buca Seyfi Demirsoy EAH Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Derya Burankulu, 65 yaş üzeri kadınlarda sık görülen istemsiz idrar kaçırmanın (üriner inkontinans) yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bu durumun günümüzde başarılı yöntemlerle tedavi edilebildiğini söyledi.

Sır olarak saklanıyor

65 yaş ve üzeri kadınlarda sıkça görülen idrar kaçırma halk arasında yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülüyor. Ancak Buca Seyfi Demirsoy EAH Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Derya Burankulu, idrar kaçırmanın yaşlanmanın doğal sonucu olmadığını ve bu durumun uzmanlara başvurularak başarılı şekilde tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Yaşlılığın kaçınılmaz parçası

65 yaş ve üzerindeki kadınlarda %70’in üzerinde bu rahatsızlık görülüyor. Bu nedenle çoğu kişi de utanma duygusu ya da “yaşlılığın kaçınılmaz bir parçası” olarak düşünerek kendilerini gizlediğini söyleyen Uzm. Dr. Burankulu, erken teşhis ve doğru yöntemlerle tedavi edilerek hastaların yaşam standartları yüksek derecede artırılabileceğinin altını çizdi.

Vücut değişikliği nelere yol açıyor

İdrar kaçırma nedenlerinden en başında pelvik taban kaslarının zayıflaması, östrojen hormonlarında azalma ve mesane fonksiyonlarının değişmesi başlıca nedenleri arasında yer aldığını ifade eden Uzm. Dr. Burankulu, stres tipi, sıkışma tipi ve her iki tipin de birlikte görüldüğü miks tip idrar kaçırma yaşlı kadınlarda sıklıkla rastlandığını söyledi.

Anksiyete ve Depresyon’un idrar kaçırmaya etkisi

Uzm. Dr. Burankulu idrar kaçırma sadece fiziksel bir rahatsızlık sonucu değil, psikolojik ve sosyal etkilerin de önemli sonuçlara yol açtığını şu şekilde dile getirdi: “Hastalar kaçırma korkusuyla sosyal ortamlardan uzaklaşabiliyor, evden çıkmak istemeyebiliyor. Bu durum depresyon, uyku bozukluğu ve sosyal izolasyona neden olabiliyor. Ayrıca sürekli ped kullanımı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve cilt problemlerine de zemin hazırlayabiliyor.” dedi.

Tuvalet günlüğü tutun

Teşhis sürecinde hastanın tıbbi geçmişi, düzenli kullandığı ilaçlar, idrar tahlili ve fizik muayenenin sonucunda değerlendirme yapıldığını söyleyen Uzm. Dr. Burankulu, gerek duyulursa hastalara sıvı tüketimi ve tuvalet alışkanlıklarını gösterdikleri günlük işeme çetelelerini tutmalarını istediğini söyledi.

Özel tedavi süreci ve etkili yöntem

Kişiye özel tedavi planlaması yaptığını ifade eden Uzm.Dr. Burankulu, gazlı ve kafeinli içeceklerin azaltılması, fazla kiloların verilmesi, pelvik kaslarını güçlendiren Kegel egzersizleri ve mesane eğitimi tedavinin ana basamakları arasında yer aldığını belirtti. İdrar tipine bağlı olarak tedavi şeklinin de değiştiğini ifade eden Uzm.Dr. Burankulu sıkışma tipi idrar kaçırmada ilaç tedavisinin etkili sonuç verdiğini, öksürme ve hapşırma sırasında görülen stres tipi idrar kaçırmada ise idrar kesesi boynunu destekleyen cerrahi yöntemlere başvurarak daha fazla başarı oranları elde edildiği kaydetti.

Tedavisi mümkün olan hastalıktan utanmayın

İdrar kaçırmanın utanılacak ya da saklanacak bir durum olmadığını bir hastalık çeşidi olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Derya Burankulu, bu hastalıktan rahatsız olan kadınların geç olmadan bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmaları gerektiğini söyleyerek, “İdrar kaçırma bir kader değil, tedavisi mümkün olan bir hastalıktır.” şeklinde açıklamada bulundu.